Юлия Тимошенко, фото: «Утро»

https://racurs.ua/n120142-timoshenko-prizyvaet-ne-verit-prodajnym-ekzit-polam-ee-shtab-obnarodoval-svoy.html

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Кандидат в президенты Юлия Тимошенко призывает избирателей не верить «продажным экзит-полами», называя их инструментом манипуляции.

Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«Все эти продажные экзит-полы были направлены на то, чтобы дезорганизовать нашу команду во время выборов», — заявила лидер «Батькивщины» и призвала своих сторонников защищать избиркомы от провокаций ночью.

По мнению Тимошенко, у ее команды достаточно наблюдателей, чтобы «защитить результат выборов».

В то же время на сайте «Батькивщины» обнародовали результаты своего экзит-пола, согласно которым Тимошенко выходит во второй тур нынешних президентских выборов.

В «Батькивщине» заявляют, что этот экзит-пол является результатом обработки данных почти 18 тыс. избирательных участков.

Согласно его результатов, шоумен Владимир Зеленский получил 27% голосов, Юлия Тимошенко — 20,9%, действующий президент Петр Порошенко — 17,5%.

Напомним, обнародованные после завершения сегодняшнего голосования в Украине результаты национального экзит-пола показывают, что во второй тур выборов выходят Порошенко и Зеленский.