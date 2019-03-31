Экзит-пол 2019: предварительные результаты президентских выборов

https://racurs.ua/n120092-vybory-prezidenta-obnarodovan-nacionalnyy-ekzit-pol-pervogo-tura.html

Ракурс

Национальный экзит-пол — соцопрос на выходе из избирательных участков — обнародовали фонд «Демократические инициативы», КМИС и Центр Разумкова. Речь идет о данных опроса общественного мнения по состоянию на 18.00.

Лидером экзит-пола является Владимир Зеленский, за него отдали свои голоса 30,4%% избирателей. Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко — у него 17,8%. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко — 14,2%.

В течение дня 31 марта во время голосования на президентских выборах социологи собирали информацию на выходе из избирательных участков по всей Украине. Промежуточные результаты экзит-пола были обнародованы сразу после 20.00.

Также социологи пообещали около 23.00 обнародовать окончательный экзит-пол — рейтинг кандидатов в президенты на момент закрытия избирательных участков.