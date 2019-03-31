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Экзит-пол 2019: предварительные результаты президентских выборов

Национальный экзит-пол: Зеленский — 30,4%, Порошенко — 17,8%, Тимошенко — 14,2%

31 мар 2019, 20:00
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Национальный экзит-пол — соцопрос на выходе из избирательных участков — обнародовали фонд «Демократические инициативы», КМИС и Центр Разумкова. Речь идет о данных опроса общественного мнения по состоянию на 18.00.

Лидером экзит-пола является Владимир Зеленский, за него отдали свои голоса 30,4%% избирателей. Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко — у него 17,8%. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко — 14,2%.

В течение дня 31 марта во время голосования на президентских выборах социологи собирали информацию на выходе из избирательных участков по всей Украине. Промежуточные результаты экзит-пола были обнародованы сразу после 20.00.

Также социологи пообещали около 23.00 обнародовать окончательный экзит-пол — рейтинг кандидатов в президенты на момент закрытия избирательных участков.

Национальный экзит-пол: Зеленский — 30,4%, Порошенко — 17,8%, Тимошенко — 14,2%

Источник: Ракурс


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