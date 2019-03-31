Екзит-пол 2019: попередні результати президентських виборів / Фото: Ракурс

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Ракурс

Національний екзит-пол — соцопитування на виході з виборчих дільниць — оприлюднили фонд «Демократичні ініціативи», КМІС та Центр Разумкова. Йдеться про дані опитування громадської думки станом на 18.00.

Лідером екзит-полу є Володимир Зеленський, за нього віддали свої голоси 30,4% виборців. Друге місце займає чинний президент Петро Порошенко — в нього 17,8%. Замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко — 14,2%.

Упродовж дня 31 березня під час голосування на президентських виборах соціологи збирали інформацію на виході з дільниць по всій Україні. Проміжні результати екзит-полу оприлюднено одразу після 20.00.

Також соціологи пообіцяли близько 23.00 оприлюднити остаточний екзит-пол — рейтинг кандидатів у президенти на момент закриття виборчих дільниць.