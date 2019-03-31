У Львові після відвідування виборчої дільниці помер пенсіонер. Фото: Анголенко News

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Ракурс

Після голосування на виборах президента України у Львові помер пенсіонер. Інцидент стався біля виборчої дільниці на вулиці Кульчицької, 2.

Літній чоловік самостійно прийшов на виборчу дільницю та проголосував. Після виконання громадянського обов’язку 89-річний пенсіонер вийшов із приміщення, впав та помер, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

За словами голови Залізничної районної адміністрації Ірини Джурик, родину вже повідомили про трагедію, вони одразу з’явились на місце події. Також там працюють представники поліції та швидкої. Наразі нічого невідомо про причину смерті. Всі обставини події з’ясовуються.

Раніше стало відомо, що мешканка Києва проголосувала та народила на виборчій дільниці.

Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, українці обирають президента. Виборчі дільниці працюють на території України з 8.00 до 20.00. Також голосування на президентських виборах відбувається на закордонних виборчих дільницях.