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Ракурс
Мешканка Києва проголосувала і народила на ділянці. Фото: Украина Online

Мешканка Києва проголосувала і народила на дільниці

31 бер 2019, 15:20
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На виборчій дільниці у Києві народила дівчина. У день виборів на одній з подільських виборчих дільниць на світ з’явилася дівчинка.

У виборчій дільниці на Подолі, яка розташована в будівлі пологового будинку, народив виборець, про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написала журналіст Рена Назарова.

За словами Назарової, породілля встигла виконати свій громадянський обов’язок і проголосувала.

Водночас УНН повідомляють, що пологи відбулися перед самим голосуванням на виборах: спочатку жінка народила немовля, а потім в своєму ж пологовому будинку і проголосувала.

Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, українці вибирають президента країни. Виборчі дільниці відкрились о 8.00 і працюватимуть до 20.00. Громадяни України обирають майбутнього президента країни з 39 кандидатів.


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