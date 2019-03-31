Мешканка Києва проголосувала і народила на ділянці. Фото: Украина Online

https://racurs.ua/ua/n120120-meshkanka-kyieva-progolosuvala-i-narodyla-na-dilyanci.html

Ракурс

На виборчій дільниці у Києві народила дівчина. У день виборів на одній з подільських виборчих дільниць на світ з’явилася дівчинка.

У виборчій дільниці на Подолі, яка розташована в будівлі пологового будинку, народив виборець, про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написала журналіст Рена Назарова.

За словами Назарової, породілля встигла виконати свій громадянський обов’язок і проголосувала.

Водночас УНН повідомляють, що пологи відбулися перед самим голосуванням на виборах: спочатку жінка народила немовля, а потім в своєму ж пологовому будинку і проголосувала.

Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, українці вибирають президента країни. Виборчі дільниці відкрились о 8.00 і працюватимуть до 20.00. Громадяни України обирають майбутнього президента країни з 39 кандидатів.