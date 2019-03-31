Дружина Гриценка проголосувала з другої спроби. Фото: 24tv.ua

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Ракурс

Юлія Мостова, дружина кандидата в президенти Анатолія Гриценка, змогла проголосувати з другої спроби: спочатку на виборчій дільниці жінці повідомили, що її немає у списках виборців. Згодом виявилося, що член дільничної виборчої комісії (ДВК) помилився.

«Була помилка на ДВК: член ДВК не зміг знайти у списках Юлію Мостову. Але все вже добре, її знайшли у списках і вона проголосувала», — повідомила в коментарі руху ЧЕСНО прес-секретар Христина Бондаренко.

У Центрвиборчкомі також відреагували на ситуацію, заявивши, що Мостову було внесено до списків виборців під номером 1269 на дільниці № 800017 у Києві. У ЦВК додали, що, можливо, були «якісь неточності».

Раніше повідомлялося, що дружина Гриценка не змогла проголосувати, прибувши на дільницю разом із чоловіком, оскільки її не виявилося в списках виборців.

Сьогодні в Україні обирають нового президента. Голосування стартувало о 8.00 і завершиться о 20.00. У бюлетенях вказано прізвища 39-ти кандидатів у президенти, але двоє з них — Сергій Тарута й Олександр Мороз знялися з виборів.