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Ракурс
Володимир Гройсман, фото: Wikimedia Commons

Вибори президента: як голосували Гройсман, Яценюк та Парубій (ВІДЕО, ФОТО)

31 бер 2019, 14:40
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман разом із дружиною проголосував на виборах президента на виборчій дільниці у Вінниці.

«В добрий час!» — з такими словами прем'єр опустив бюлетень до виборчої урни.

За словами Гройсмана, він проголосував за того кандидата, з яким він пов’язує успішне майбутнє України.

Також свій голос на президентських виборах вже віддав спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Він голосував у виборчій дільниці, розташованій біля парламенту в Будинку офіцерів, повідомляє видання «Українська правда».

«Я проголосував за перемогу України на всіх фронтах, — наголосив Парубій. — Вибираючи президента, ми обираємо головнокомандувача».

За словами, він не сумнівається в перемозі кандидата, котрого підтримав.

Андрій Парубій проголосував на виборах президента, фото: «ЛІГА.Новости»

Андрій Парубій проголосував на виборах президента, фото: «ЛІГА.Новости»

Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк виборчу дільницю прийшов разом із дружиною, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

За словами екс-прем'єра, навіть перед дільницею він ще роздумував, котрого з кандидатів підтримати.

На думку Яценюка, вибори відбудуться в два тури. Сьогоднішнє голосування він охарактеризував як «півфінал».

«Через три тижні ми знатимемо фіналіста», — наголосив політик.

Нагадаємо, чинний президент Петро Порошенко кілька годин тому проголосував на одній із дільниць у Печерському районі Києва.


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