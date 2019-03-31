Вибори президента: як голосували Гройсман, Яценюк та Парубій (ВІДЕО, ФОТО)https://racurs.ua/ua/n120118-vybory-prezydenta-progolosuvaly-groysman-yacenuk-ta-parubiy-video-foto.htmlРакурс
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман разом із дружиною проголосував на виборах президента на виборчій дільниці у Вінниці.
«В добрий час!» — з такими словами прем'єр опустив бюлетень до виборчої урни.
За словами Гройсмана, він проголосував за того кандидата, з яким він пов’язує успішне майбутнє України.
Також свій голос на президентських виборах вже віддав спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Він голосував у виборчій дільниці, розташованій біля парламенту в Будинку офіцерів, повідомляє видання «Українська правда».
«Я проголосував за перемогу України на всіх фронтах, — наголосив Парубій. — Вибираючи президента, ми обираємо головнокомандувача».
За словами, він не сумнівається в перемозі кандидата, котрого підтримав.
Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк виборчу дільницю прийшов разом із дружиною, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».
За словами екс-прем'єра, навіть перед дільницею він ще роздумував, котрого з кандидатів підтримати.
На думку Яценюка, вибори відбудуться в два тури. Сьогоднішнє голосування він охарактеризував як «півфінал».
«Через три тижні ми знатимемо фіналіста», — наголосив політик.
Нагадаємо, чинний президент Петро Порошенко кілька годин тому проголосував на одній із дільниць у Печерському районі Києва.