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Ракурс
Порошенко голосує на президентських виборах / Фото: Flickr

Порошенко голосує на президентських виборах (ВІДЕО)

31 бер 2019, 12:20
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Президент України Петро Порошенко у неділю, 31 березня, разом із сім'єю завітав на одну з виборчих дільниць у Печерському районі Києва для того, щоб взяти участь у голосуванні на виборах глави держави.

Порошенко проголосував на виборах президента / Фото: news112ua

Головні конкуренти Порошенка — Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський вже встигли віддати свої голоси.

Нагадаємо, перший тур виборів президента о 8.00 неділі 31 березня стартував в Україні. Сьогодні громадяни впродовж дня голосуватимуть за одного з 39-ти кандидатів на пост глави держави. Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00.

Джерело: Ракурс


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