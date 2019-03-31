Порошенко голосує на президентських виборах / Фото: Flickr

https://racurs.ua/ua/n120110-poroshenko-golosuie-na-prezydentskyh-vyborah-video.html

Ракурс

Президент України Петро Порошенко у неділю, 31 березня, разом із сім'єю завітав на одну з виборчих дільниць у Печерському районі Києва для того, щоб взяти участь у голосуванні на виборах глави держави.

Головні конкуренти Порошенка — Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський вже встигли віддати свої голоси.

Нагадаємо, перший тур виборів президента о 8.00 неділі 31 березня стартував в Україні. Сьогодні громадяни впродовж дня голосуватимуть за одного з 39-ти кандидатів на пост глави держави. Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00.