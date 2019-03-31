Вибори президента: Володимир Зеленський віддав свій голос / Фото: rbc.ua

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Ракурс

Володимир Зеленський сьогодні проголосував на виборах президента України. Відповідне відео з шоуменом, який вирішив стати політиком, у Facebook оприлюднила «Команда Зеленського».

Після голосування він поспілкувався з журналістами, та заявив, що в Україні починається «нове життя без корупції, хабарів».

«Не знаю, може і сам, але нехай вирішує країна», — відповів Зеленський на питання щодо того, з ким, на його думку, він вийде у другий тур президентських перегонів.

Нагадаємо, нещодавно кандидати в президенти Зеленський та Петро Порошенко не прийшли на дебати на суспільному телеканалі «UA: Перший».

Сьогодні вже проголосували кандидати у президенти Юлія Тимошенко, Юрій Бойко, Олег Ляшко та Олександр Вілкул.

Перший тур виборів президента о 8.00 неділі 31 березня стартував в Україні. Сьогодні громадяни впродовж дня голосуватимуть за одного з 39-ти кандидатів на пост глави держави. Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00.