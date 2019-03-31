Кандидат у президенти Олег Ляшко вже проголосував / Фото: Facebook

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Ракурс

Олег Ляшко під час голосування на виборах президента України зранку 31 березня уже скористався своїм громадянським правом. Відеозапис голосування лідера Радикальної партії розміщено на його Facebook-сторінці.

Кандидат у президенти завітав до виборчої дільниці разом зі своєю дружиною.

«Голосуємо, щоб було менше свиней при владі і більше корів у селі», — написав Ляшко.

Нагадаємо, перший тур виборів президента о 8.00 неділі 31 березня стартував в Україні. Сьогодні громадяни впродовж дня голосуватимуть за одного з 39-ти кандидатів на пост глави держави. Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00. Попередні результати виборів (екзит-поли) будуть оприлюднені одразу по завершенні голосування. «Ракурс» стежить за перебігом волевиявлення та встановленням результатів першого туру виборів.