Кандидат в президенты Олег Ляшко уже проголосовал / Фото: Facebook

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Ракурс

Олег Ляшко во время голосования на выборах президента Украины утром 31 марта уже воспользовался своим гражданским правом. Видеозапись голосования лидера Радикальной партии размещен на его Facebook-странице.

Кандидат в президенты посетил избирательный участок вместе со своей женой.

«Голосуем, чтобы было меньше свиней у власти и более коров в селе», — написал Ляшко.

Напомним, первый тур выборов президента в 8.00 воскресенья 31 марта стартовал в Украине. Сегодня граждане в течение дня будут голосовать за одного из 39-ти кандидатов на пост главы государства. Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00. Предварительные результаты выборов (экзит-полы) будут обнародованы сразу после завершения голосования. «Ракурс» следит за ходом волеизъявления и установлением результатов первого тура выборов.