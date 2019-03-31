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Вибори президента України: все, що відбувається у першому турі / Фото: Ракурс

Вибори президента України: хроніка подій

31 бер 2019, 09:29
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Перший тур виборів президента о 8.00 неділі 31 березня стартував в Україні. Сьогодні громадяни впродовж дня голосуватимуть за одного з 39-ти кандидатів на пост глави держави. Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00. Попередні результати виборів (екзит-поли) будуть оприлюднені одразу по завершенні голосування. «Ракурс» стежить за перебігом волевиявлення та встановленням результатів першого туру виборів.

8.30 — Під час сьогоднішнього голосування на виборах президента у Києві в складі місії американських спостерігачів перебуває вдова американського сенатора та друга України Джона Маккейна Сінді.

Вибори-2019: вдова сенатора Джона Маккейна інспектує київську дільницю / Фото: Twitter

8.00 — Перший тур виборів президента зранку 31 березня стартував в Україні. У неділю громадяни впродовж дня голосуватимуть за одного з 39-ти кандидатів на пост глави держави. Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00.

Вибори президента: дільниця на території сільської школи Рівненщини / Фото: Ракурс

7.30 — голосування на виборах президента, завдяки різниці у часі, розпочали українці з Австралії, а також Китаю. Перша закордонна виборча дільниці в австралійській Канберрі запрацювала ще 30 березня о 23.00 за київським часом.

Вибори президента: українці у Шанхаї вже проголосували / Фото: Юлія Смаль, Facebook

Нагадаємо, виборча кампанія в Україні тривала 90 днів. 9 лютого було оголошено список 44-х претендентів на пост глави держави, ще понад 40 бажаючим ЦВК відмовила в реєстрації. П’ятеро кандидатів відмовилися від участі в перегонах. 8 березня було затверджено текст бюлетеня із 39 кандидатами. Згодом Сергій Тарута заявив, що підтримує Юлію Тимошенко, а Олександр Мороз передумав брати участь у виборах.

Попередні результати виборів (екзит-поли) будуть оприлюднені одразу по завершенні голосування — після 20.00 неділі, 31 березня, проте офіційні результати Центральна виборча комісія оголосить у період між першим та 10 квітня. Якщо у першому турі жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів, то другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня.

Центрвиборчком має встановити остаточні результати повторного голосування до 1 травня. Інавгурація новообраного президента України повинна бути проведена у період з травня до 3 червня.

Вибори президента: в Україні розпочалося голосування на виборчих дільницях / Фото: Ракурс

Що Конституція вимагає від кандидатів у президенти?

Для того, щоб стати кандидатом у президенти, потрібно: бути громадянином України; досягти 35-річного віку; мати право голосу на виборах; проживати в Україні впродовж 10-ти років перед днем виборів та знати державну українську мову.

Також усі кандидати у президенти вносили заставу у розмірі 2,5 млн грн. Зауважимо, що ЦВК повертає заставу лише тим кандидатам, хто потрапив до другого туру виборів або ж переміг.

У скільки обійдуться вибори?

Вибори президента України обійдуться Центральній виборчій комісії у понад 2, 35 млрд грн. На функціонування реєстру виборців держава витрачає понад 223 млн грн. Власні видатки ЦВК сягають понад 266 млн грн.

Список кандидатів на пост президента України:

  1. Балашов Геннадій — підприємець, лідер партії «5.10»

  2. Безсмертний Роман — політик і дипломат, екс-віце-прем'єр-міністр України

  3. Богомолець Ольга — народний депутат, глава комітету Ради з питань охорони здоров’я

  4. Богословська Інна — екс-нардеп, лідер громадської організації «Віче України»

  5. Бойко Юрій — народний депутат, кандидат від «Опозиційної платформи — За життя»

  6. Бондар Віктор — народний депутат, голова партії «Відродження»

  7. Ващенко Олександр — самовисуванець, громадська організація «Влада народу»

  8. Вілкул Олександр — народний депутат, «Опозиційний блок — Партія миру і розвитку»

  9. Габер Микола — лідер Патріотичної партії України

  10. Гриценко Анатолій — лідер партії «Громадянська позиція», екс-міністр оборони України

  11. Данилюк Олександр — керівник громадської організації «Центр оборонних реформ»

  12. Дерев’янко Юрій — народний депутат, член ради партії «Воля»

  13. Журавльов Василь — лідер партії «Стабільність»

  14. Зеленський Володимир — художній керівник «Квартал 95», партія «Слуга народу»

  15. Каплін Сергій — народний депутат, лідер «Соціал-демократичної партії»

  16. Кармазін Юрій — екс-народний депутат, самовисуванець

  17. Ківа Ілля — лідер Соціалістичної партії України

  18. Корнацький Аркадій — народний депутат (фракція БПП), самовисуванець

  19. Кошулинський Руслан — кандидат від партії «Свобода»

  20. Керівник Віктор — народний депутат, лідер «Народного Руху України»

  21. Купрій Віталій — народний депутат, самовисуванець

  22. Литвиненко Юлія — журналіст і телеведуча, самовисуванець

  23. Ляшко Олег — народний депутат, лідер Радикальної партії

  24. Мороз Олександр — екс-спікер Верховної Ради, кандидат від «Соціалістичної партії Олександра Мороза»

  25. Наливайченко Валентин — екс-глава СБУ, лідер партії «Суспільно-політичний рух «Справедливість»

  26. Насіров Роман — екс-глава Державної фіскальної служби України, самовисуванець

  27. Новак Андрій — економіст, партія «Патріот»

  28. Носенко Сергій — самовисуванець

  29. Петров Володимир — самовисуванець

  30. Порошенко Петро — президент України, самовисуванець

  31. Ригованов Руслан — самовисуванець

  32. Скоцик Віталій — самовисуванець

  33. Смешко Ігор — екс-глава СБУ, самовисуванець

  34. Соловйов Олександр — лідер партії «Розумна сила»

  35. Тарута Сергій — народний депутат, лідер партії «Основа»

  36. Тимошенко Юлія — народний депутат, лідер партії «Батьківщина»

  37. Тимошенко Юрій — народний депутат, самовисуванець

  38. Шевченко Ігор — екс-міністр екології України, самовисуванець

  39. Шевченко Олександр — народний депутат, партія «Українське об'єднання патріотів — УКРОП».

Джерело: Ракурс


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