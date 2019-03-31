Вибори президента України: все, що відбувається у першому турі / Фото: Ракурс

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Ракурс

Перший тур виборів президента о 8.00 неділі 31 березня стартував в Україні. Сьогодні громадяни впродовж дня голосуватимуть за одного з 39-ти кандидатів на пост глави держави. Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00. Попередні результати виборів (екзит-поли) будуть оприлюднені одразу по завершенні голосування. «Ракурс» стежить за перебігом волевиявлення та встановленням результатів першого туру виборів.

8.30 — Під час сьогоднішнього голосування на виборах президента у Києві в складі місії американських спостерігачів перебуває вдова американського сенатора та друга України Джона Маккейна Сінді.

8.00 — Перший тур виборів президента зранку 31 березня стартував в Україні. У неділю громадяни впродовж дня голосуватимуть за одного з 39-ти кандидатів на пост глави держави. Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00.

7.30 — голосування на виборах президента, завдяки різниці у часі, розпочали українці з Австралії, а також Китаю. Перша закордонна виборча дільниці в австралійській Канберрі запрацювала ще 30 березня о 23.00 за київським часом.

Нагадаємо, виборча кампанія в Україні тривала 90 днів. 9 лютого було оголошено список 44-х претендентів на пост глави держави, ще понад 40 бажаючим ЦВК відмовила в реєстрації. П’ятеро кандидатів відмовилися від участі в перегонах. 8 березня було затверджено текст бюлетеня із 39 кандидатами. Згодом Сергій Тарута заявив, що підтримує Юлію Тимошенко, а Олександр Мороз передумав брати участь у виборах.

Попередні результати виборів (екзит-поли) будуть оприлюднені одразу по завершенні голосування — після 20.00 неділі, 31 березня, проте офіційні результати Центральна виборча комісія оголосить у період між першим та 10 квітня. Якщо у першому турі жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів, то другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня.

Центрвиборчком має встановити остаточні результати повторного голосування до 1 травня. Інавгурація новообраного президента України повинна бути проведена у період з травня до 3 червня.

Що Конституція вимагає від кандидатів у президенти?

Для того, щоб стати кандидатом у президенти, потрібно: бути громадянином України; досягти 35-річного віку; мати право голосу на виборах; проживати в Україні впродовж 10-ти років перед днем виборів та знати державну українську мову.

Також усі кандидати у президенти вносили заставу у розмірі 2,5 млн грн. Зауважимо, що ЦВК повертає заставу лише тим кандидатам, хто потрапив до другого туру виборів або ж переміг.

У скільки обійдуться вибори?

Вибори президента України обійдуться Центральній виборчій комісії у понад 2, 35 млрд грн. На функціонування реєстру виборців держава витрачає понад 223 млн грн. Власні видатки ЦВК сягають понад 266 млн грн.

Список кандидатів на пост президента України: