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Вчора в Україні відбулося голосування на виборах президента, фото: «Укрінформ»

У ЦВК підрахували понад 60% протоколів (ІНФОГРАФІКА, ТРАНСЛЯЦІЯ)

1 кві 2019, 10:36
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Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала вже 62,03% відсотків бюлетенів з результатами вчорашнього голосування на виборах президента.

Перелік лідерів залишається незмінним. Першу сходинку посідає шоумен Володимир Зеленський. Тепер в нього 30,39% голосів виборців. У чинного президента самовисуванця Петра Порошенка 16,37%. Показник лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко наразі становить 13,08%. Четверту сходинку посідає самовисуванець Юрій Бойко — 11,56% голосів виборців. П’яте місце продовжує посідати лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко — 7,07% голосів виборців. Колишній голова Служби безпеки України самовисуванець Ігор Смешко займає шосту сходинку з 5,92% голосів. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко на сьомому місці з 5,13% голосів.

ЦВК опрацювала більше 62% бюлетенів

Нагадаємо, за інформацією МВС, день голосування в Україні минув без особливих порушень. Всього правоохоронці отримали 1 тис. 927 заяв та повідомлень про порушення, пов’язані з проведенням виборів. 95% повідомлень стосуються порушення виборчих прав.

Джерело: Ракурс


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