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Сьогодні в Україні відбувалося голосування на виборах президента, фото: ICTV

Вибори президента: в поліції розповіли, скільки було порушень

31 бер 2019, 23:41
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Загалом сьогоднішнє голосування на виборах президента в Україні минуло без порушень.

Про це під час брифінгу заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє прес-служба МВС.

За його словами, всього правоохоронці отримали 1 тис. 927 заяв та повідомлень про порушення, пов’язані з проведенням виборів. Зареєстровано 17 протоколів про адмінпорушення, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 31-у справу.

Правоохоронці продовжують свою роботу і після закриття дільниць, наголошує Яровий.

За словами очільника Нацполіції Сергія Князєва, 95% повідомлень стосуються порушення виборчих прав. Найбільше їх зареєстрували в Дніпропетровській області — 282. Далі йде Київ — 238 повідомлень. На третьому місці — Донецька область (182 повідомлення).

Також Князєв повідомив, що поліція фіксувала випадки, коли в інтернеті ще до закриття дільниць публікувалися протоколи з підписами і печатками комісій.

Нагадаємо, у правоохоронці сьогодні отримали 11 повідомлень про нібито закладену вибухівку у виборчих дільницях в Дніпропетровській області. Правоохоронці встановили, що ці дзвінки надходили з території Росії.

Джерело: Ракурс


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