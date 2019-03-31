Выборы президента: в полиции рассказали, сколько было нарушений

Сегодня в Украине проходило голосование на выборах президента, фото: ICTV

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В целом сегодняшнее голосование на выборах президента в Украине прошло без нарушений.

Об этом во время брифинга заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, всего правоохранители получили 1 тыс. 927 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с проведением выборов. Зарегистрировано 17 протоколов об админнарушении, в Единый реестр досудебных расследований внесено 31 дело.

Правоохранители продолжают свою работу и после закрытия участков, отмечает Яровой.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, 95% сообщений касаются нарушения избирательных прав. Больше всего их зарегистрировали в Днепропетровской области — 282. Далее идет Киев — 238 сообщений. На третьем месте — Донецкая область (182 сообщения).

Также Князев сообщил, что полиция фиксировала случаи, когда в интернете еще до закрытия участков публиковались протоколы с подписями и печатями комиссий.

Напомним, в правоохранительные органы сегодня получили 11 сообщений о якобы заложенной взрывчатке в избирательных участках в Днепропетровской области. Правоохранители установили, что эти звонки поступали с территории России.