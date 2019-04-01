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Супутник-ретранслятор нового покоління запустили на орбіту китайці. Фото: ИА Regnum

Супутник-ретранслятор нового покоління запустили на орбіту китайці (ФОТО)

1 кві 2019, 10:25
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Китайці запустили супутник ретранслятор другого покоління «Тяньлянь II-01». Запуск супутника відбувся в ніч на 1 квітня.

Запуск відбувся з космодрому Січан, який розташований в провінції Сичуань на південному заході країни, повідомляє «Сіньхуа».

Супутник «Тяньлянь II-01» був запущений ракето-носієм «Чанчжен-3В». Зазначається, що запущений супутник стане частиною нової мережі китайських супутників, які будуть виконувати ряд місій в космосі. Серед завдань супутника «Тяньлянь II-01» — надання даних для космічних кораблів та інших супутників.

Новий супутник відрізняється від попередніх космічних апаратів тим, що має функції багатозадачності і більш високушвидкістьпередачі даних. Це дозволить не тільки оперативно передавати дані з орбіти, але убезпечити пересування космічних апаратів.

Супутник-ретранслятор нового покоління запустили на орбіту китайці. Фото: ukrainian.cri.cn


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