Спутник-ретранслятор запустили на орбиту китайцы. Фото: ИА Regnum

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Китайцы запустили спутник ретранслятор второго поколения «Тяньлянь II-01». Запуск спутника произошел в ночь на 1 апреля.

Запуск произошел с космодрома Сичан, который расположен в провинции Сычуань на юго-западе страны, сообщает «Синьхуа».

Спутник «Тяньлянь II-01» был запущен ракето-носителем «Чанчжэн-3В». Отмечается, что запущенный спутник станет частью новой сети китайских спутников, которые будут выполнять ряд миссий в космосе. Среди задач спутника «Тяньлянь II-01» — предоставление данных для космических кораблей и других спутников.

Новый спутник отличается от предыдущих космических аппаратов тем, что обладает функциями многозадачности и более высокой скоростью передачи данных. Это позволит не только оперативно передавать данные с орбиты, но обезопасить передвижение космических аппаратов.