Облегчить симптомы болезни Паркинсона поможет инфракрасный шлем – ученые. Фото: mignews

https://racurs.ua/n120170-oblegchit-simptomy-bolezni-parkinsona-pomojet-infrakrasnyy-shlem-uchenye-video.html

Ракурс

Облегчить симптомы болезни Паркинсона инфракрасным шлемом предлагают австралийские ученые. Исследования показали, что излучение помогает в регенерации старых клеток и создании новых. Метод разработала Кэтрин Гамильтон, которая в 2016 году использовала инфракрасный свет для лечения артрита.

Ученые провели клинические испытания после заявлений австралийцев с Паркинсоном, которые утверждают, что их симптомы стали легче, а качество жизни улучшилось, благодаря инфракрасному свету. Об этом сообщают Euronews.

Гамильтон, в свою очередь утверждает, что импульс инфракрасного света проникает в митохондрию и помогает ей активизировать работу. Первым испытуемым новаторского лечения стал австралийский экс-политик Макс Барр, который решил рискнуть и опробовать новый метод.

Последние три года политик облучал свою голову инфракрасным свечение по 20 минут дважды в день. Барр утверждает, что теперь он может снова играть на пианино, так как дрожь в конечностях заметно ослабла. Прочие симптомы болезни также стали легче.

Однако до конца эффективность лечения инфракрасными шлемами не доказана. На данный момент в Австралии продолжаются клинические исследования такого лечения. В частности, ученые планируют воспроизвести успех наблюдений, которые были сделаны в Тасмании.

Исследователей интересует, сохраняется ли позитивный эффект лечение и кому оно подходит. Ожидается, что первые результаты исследования будут представлены до конца этого года.

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ диагностировать болезнь Паркинсона на ранней стадии по запаху.