Полегшити симптоми хвороби Паркінсона допоможе інфрачервоний шолом – вчені. Фото: mignews

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Полегшити симптоми хвороби Паркінсона інфрачервоним шоломом пропонують австралійські вчені. Дослідження показали, що випромінювання допомагає в регенерації старих клітин і створенні нових. Метод розробила Кетрін Гамільтон, яка в 2016 році використовувала інфрачервоне світло для лікування артриту.

Вчені провели клінічні випробування після заяв австралійців з Паркінсоном, які стверджують, що їх симптоми стали легше, а якість життя покращилася, завдяки інфрачервоному світлу. Про це повідомляють Euronews.

Гамільтон, в свою чергу стверджує, що імпульс інфрачервоного світла проникає в мітохондрію і допомагає їй активізувати роботу. Першим випробував новаторське лікування австралійський екс-політик Макс Барр, який вирішив ризикнути і випробувати новий метод.

Протягом останніх трьох років політик опромінював свою голову інфрачервоним світлом по 20 хвилин двічі на день. Барр стверджує, що тепер він може знову грати на піаніно, так як тремтіння в кінцівках помітно ослабло. Інші симптоми хвороби також стали легше.

Однак до кінця ефективність лікування інфрачервоними шоломами не доведена. Наразі в Австралії тривають клінічні дослідження такого лікування. Зокрема, вчені планують відтворити успіх спостережень, які були зроблені в Тасманії.

Дослідників цікавить, чи зберігається позитивний ефект лікування і кому воно підходить. Очікується, що перші результати дослідження будуть представлені до кінця цього року.

Раніше повідомлялося, що вчені знайшли спосіб діагностувати хворобу Паркінсона на ранній стадії за запахом.