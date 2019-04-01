Вчера в Украине прошло голосование на выборах президента, фото: «Укрінформ»

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Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала уже 62,03% процентов бюллетеней с результатами вчерашнего голосования на выборах президента.

Перечень лидеров остается неизменным. Первую строчку занимает шоумен Владимир Зеленский. Теперь у него 30,39% голосов избирателей. У действующего президента самовыдвиженца Петра Порошенко 16,37%. Показатель лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко сейчас составляет 13,08%. Четвертую строчку занимает самовыдвиженец Юрий Бойко — 11,56% голосов избирателей. Пятое место продолжает занимать лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 7,07% голосов избирателей. Бывший глава Службы безопасности Украины самовыдвиженец Игорь Смешко занимает шестое место с 5,92% голосов. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на седьмом месте с 5,13% голосов.

Напомним, по информации МВД, день голосования в Украине прошел без особых нарушений. Всего правоохранители получили 1 тыс. 927 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с проведением выборов. 95% сообщений касаются нарушения избирательных прав.