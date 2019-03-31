Президент Петро Порошенко прокоментував підсумки Національного екзит-полу. Фото: Ukranews

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Президент Петро Порошенко прокоментував підсумки Національного екзит-полу, згідно з яким він посів друге місце в першому турі перегонів за крісло глави держави на наступні 5 років, а випередив його Володимир Зеленський.

«Дякую українцям, які в усьому розібралися, відділили зерна від полови. Дякую за те, що, судячи з екзит-полів, надали можливість продовжити боротьбу за Україну в другому турі в той час, коли Москва сподівалася на свою перемогу вже сьогодні», — заявив Порошенко.

За його словами, такої гострої конкуренції, як під час виборчої кампанії 2019 року, в Україні ще не було на жодних виборах.

«Доля звела мене, і я не соромлюся сказати про це, з маріонеткою Коломойського», — заявив він.

Також глава держави висловив переконання, що вже зараз українці твердо підтримали курс країни на вступ до Євросоюзу та НАТО й остаточне унезалежнення від Росії.