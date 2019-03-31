Понад 500 «бюлетенів» з відмітками за Тимошенко знайшли на Донеччині. Фото: Ukranews.com

https://racurs.ua/ua/n120138-na-donechchyni-u-zaminovaniy-avtivci-znayshly-ponad-500-buleteniv-z-vidmitkamy-za-tymoshenko.html

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Понад 500 «бюлетенів» з відмітками за кандидата у президенти Юлію Тимошенко знайшли на Донеччині під час перевірки автомобіля у Краматорську.

Правоохоронці отримали повідомлення про те, що автомобіль «Ауді 6» заміновано. Під час дослідження автівки спеціалісти не знайшли вибухових пристроїв, а лише пакет з сотнею бюлетенів, повідомляє прес-служба Національної поліції у Донецькій області.

У ксерокопіях бюлетенів було виявлено відмітки «за» одного з кандидатів президентських перегонів.

Незважаючи на те, що у поліції не назвали ім’я кандидата, за якого проставлено відмітки у бюлетенях, на цю подію відреагували у партії «Батьківщина». У прес-службі політсили це назвали черговою провокацією від влади.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 158 (фальсифікація виборчих документів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, о 20.00 було оголошено результати екзит-полу станом на 18.00. Згідно з оприлюдненими даними, у президентській гонці лідирує Володимир Зеленський (за нього віддали свої голоси 30,4% виборців), на другому місті Петро Порошенко з 17,8%, а на третьому — Юлія Тимошенко з 14,2%.