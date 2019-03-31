В Донецкой области в «заминированной» машине нашли 500 бюллетеней с отметками за Тимошенко. Фото:

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Ракурс

В Краматорске Донецкой области правоохранители обнаружили автомобиль с ксерокопиями бюллетеней с отметками за одного из кандидатов президентской гонки

Более 500 «бюллетеней» с отметками за кандидата в президенты Юлию Тимошенко нашли в Донецкой области во время проверки автомобиля в Краматорске.

Правоохранители получили сообщение о том, что автомобиль «Ауди 6» заминирован. Во время исследования машины специалисты не нашли взрывных устройств, а лишь пакет с сотнями бюллетеней, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области.

В ксерокопиях бюллетеней были обнаружены отметки «за» одного из кандидатов президентской гонки.

Несмотря на то, что в полиции не назвали имя кандидата, за которого проставлены отметки в бюллетенях, на это событие отреагировали в партии «Батькивщина». В пресс-службе политсилы назвали это очередной провокацией от власти.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 158 (фальсификация избирательных документов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в 20.00 были объявлены результаты экзит-пола по состоянию на 18.00. Согласно обнародованным данным, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский (за него отдали свои голоса 30,4% избирателей), на втором месте Петр Порошенко с 17,8%, а на третьем — Юлия Тимошенко с 14,2%.