Сегодня в Украине проходило голосование на выборах президента, фото: Юрий Конкевич / Ракурс

https://racurs.ua/n120137-centrizbirkom-nazval-pokazatel-yavki-na-segodnyashnih-vyborah.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия на своем сайте опубликовала информацию о явке на сегодняшних выборах президента по состоянию на 20.00.

Явка избирателей в целом по Украине составляет почти 64%.

Регіон Активність виборців на 11 годину (%) Активність виборців на 15 годину (%) Активність виборців на 20 годину (%) Пo Україні 16,63 45,11 63,99 Пo Україні (без врахування ЗВО) 16,63 45,11 63,99 Вінницька область 16,98 46,34 64,57 Волинська область 14,82 48,21 68,85 Дніпропетровська область 19,49 48,74 66,26 Донецька область 18,17 44,35 60,09 Житомирська область 16,28 47,13 65,77 Закарпатська область 8,3 29,35 40,38 Запорізька область 20,74 49,09 64,68 Івано-Франківська область 11,51 38,52 60,4 Київська область 17,81 46,81 66,47 Кіровоградська область 20,05 47,08 63,33 Луганська область 20,6 44,49 62,14 Львівська область 12,4 41,18 68,37 Миколаївська область 19 45,8 60,36 Одеська область 14,74 41,75 59,21 Полтавська область 20,35 48,84 66,07 Рівненська область 14,1 46,74 66,84 Сумська область 19,2 48,1 67,45 Тернопільська область 12,46 42,49 67,03 Харківська область 17,09 45,98 66,13 Херсонська область 18,88 43,78 56,88 Хмельницька область 16,68 46,94 63,41 Черкаська область 19,7 47,46 63,28 Чернівецька область 10,43 36,16 54,43 Чернігівська область 20 48,69 64,65 м. Київ 15,6 46,47 68,15

Напомним, по состоянию на 15.00 явка избирателей в Украине составила 45,11%. Тогда наиболее активно голосовали жители Черниговской (48,69%), Днепропетровской (48,74%) и Полтавской (48,84%) областей.