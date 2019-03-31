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Сегодня в Украине проходило голосование на выборах президента, фото: Юрий Конкевич / Ракурс
Центризбирком назвал показатель явки на сегодняшних выборахhttps://racurs.ua/n120137-centrizbirkom-nazval-pokazatel-yavki-na-segodnyashnih-vyborah.htmlРакурс
Центральная избирательная комиссия на своем сайте опубликовала информацию о явке на сегодняшних выборах президента по состоянию на 20.00.
Явка избирателей в целом по Украине составляет почти 64%.
|Регіон
|Активність виборців на 11 годину (%)
|Активність виборців на 15 годину (%)
|Активність виборців на 20 годину (%)
|Пo Україні
|16,63
|45,11
|63,99
|Пo Україні (без врахування ЗВО)
|16,63
|45,11
|63,99
|Вінницька область
|16,98
|46,34
|64,57
|Волинська область
|14,82
|48,21
|68,85
|Дніпропетровська область
|19,49
|48,74
|66,26
|Донецька область
|18,17
|44,35
|60,09
|Житомирська область
|16,28
|47,13
|65,77
|Закарпатська область
|8,3
|29,35
|40,38
|Запорізька область
|20,74
|49,09
|64,68
|Івано-Франківська область
|11,51
|38,52
|60,4
|Київська область
|17,81
|46,81
|66,47
|Кіровоградська область
|20,05
|47,08
|63,33
|Луганська область
|20,6
|44,49
|62,14
|Львівська область
|12,4
|41,18
|68,37
|Миколаївська область
|19
|45,8
|60,36
|Одеська область
|14,74
|41,75
|59,21
|Полтавська область
|20,35
|48,84
|66,07
|Рівненська область
|14,1
|46,74
|66,84
|Сумська область
|19,2
|48,1
|67,45
|Тернопільська область
|12,46
|42,49
|67,03
|Харківська область
|17,09
|45,98
|66,13
|Херсонська область
|18,88
|43,78
|56,88
|Хмельницька область
|16,68
|46,94
|63,41
|Черкаська область
|19,7
|47,46
|63,28
|Чернівецька область
|10,43
|36,16
|54,43
|Чернігівська область
|20
|48,69
|64,65
|м. Київ
|15,6
|46,47
|68,15
Напомним, по состоянию на 15.00 явка избирателей в Украине составила 45,11%. Тогда наиболее активно голосовали жители Черниговской (48,69%), Днепропетровской (48,74%) и Полтавской (48,84%) областей.
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