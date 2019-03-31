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Явка избирателей составляет 45,11% — данные ЦИК по состоянию на 15.00. Фото: Юрий Конкевич / Ракурс

Явка избирателей составляет 45,11% — Центризбирком (обновлено)

31 мар 2019, 15:42
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Явка избирателей на президентских выборах, которые сегодня проходят в Украине, составляет 45,11%. Это данные по состоянию на 15.00.

Центральная избирательная комиссия предоставила обновленную информацию об активности избирателей во всех регионах.

Самыми активными являются жители Запорожской области — уже проголосовали 49,09% избирателей. Далее идут Черниговская (48,69%), Днепропетровская (48,74%) и Полтавская (48,84%) области.

Останні дані щодо активності виборців у регіонах України
РегіонАктивність виборців на 11 годину (%)Активність виборців на 15 годину (%)
Пo Україні 16,63 45,11
Пo Україні (без врахування ЗВО) 16,63 45,11
Вінницька область 16,98 46,34
Волинська область 4,82 48,21
Дніпропетровська область 19,49 48,74
Донецька область 18,17 44,35
Житомирська область 16,28 47,13
Закарпатська область 8,3 29,35
Запорізька область 20,74 49,09
Івано-Франківська область 11,51 38,52
Київська область 17,81 46,81
Кіровоградська область 20,05 47,08
Луганська область 20,6 44,49
Львівська область 2,4 41,18
Миколаївська область 19 45,8
Одеська область 14,74 41,75
Полтавська область 20,35 48,84
Рівненська область 14,1 46,74
Сумська область 19,2 48,1
Тернопільська область 12,46 42,49
Харківська область 17,09 45,98
Херсонська область 18,88 43,78
Хмельницька область 16,68 46,94
Черкаська область 19,7 47,46
Чернівецька область 10,43 36,16
Чернігівська область 20 48,69
м. Київ 15,6 46,47


Напомним, по состоянию на 11.00 явка избирателей в Украине составляла 16,33%. Наиболее активно голосовали жители Луганской и Запорожской областей.

Источник: Ракурс


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