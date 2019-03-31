Нарушения на выборах президента: КИУ фиксирует попытки организации контролируемого голосования

Сегодня в Украине проходят президентские выборы, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n120122-narusheniya-na-vyborah-prezidenta-kiu-fiksiruet-popytki-organizacii-kontroliruemogo-golosovaniya.html

Ракурс

Наблюдатели Комитета избирателей Украины (КИУ) зафиксировали в Херсонской области попытку организации контролируемого голосования на сегодняшних президентских выборах.

Так, в округе № 182 в Херсонской области, возле школы № 53, в которой размещены два участка — № 650647 и № 650631, наблюдатели заметили группу людей, отчитывающихся перед неизвестной женщиной, которая постоянно находилась на школьном дворе, о том, как проголосовали, сообщает пресс-служба КИУ на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Для установления личности этой женщины наблюдатели вызвали полицию.

«Часть граждан, которые отчитывались перед женщиной, называли ее руководителем и куратором участка», — подчеркивают в КИУ.

Отмечается, что после просьбы полицейского показать паспорт женщина покинула территорию школы.

Также зафиксирован ряд случаев публикации избирателями фотографий заполненных бюллетеней в соцсетях в группах поддержки определенных кандидатов в президенты.

В частности, на избирательном участке № 051488 было зафиксировано фотографирование заполненного бюллетеня одним из избирателей, на место инцидента вызвали полицию.

Кроме того, в Сумской области на участке № 590961 было обнаружено поврежденную урну для голосования, пломба на которой прикручена болтиком. Его можно было бы легко открутить, чтобы доложить бюллетеней. По этому инцидентом составлен акт нарушения.

По информации представителя Национальной полиции, правоохранители уже получили 284 заявления и сообщения, связанные с выборами. В основном речь идет о незаконной агитации, подкупе избирателей, повреждении, фотографировании и попытке выноса бюллетеней.

Напомним, ранее наблюдатели фиксировали случаи голосования избирателей без паспортов.