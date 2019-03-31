Первые нарушения зафиксировали наблюдатели на выборах президента

https://racurs.ua/n120103-golosovanie-bez-pasportov-nehvatka-bulleteney-yaschikov-i-kabinok-pervye-narusheniya.html

Ракурс

Первые нарушения зафиксировали наблюдатели на выборах президента Украины в воскресенье, 31 марта. Как сообщают представители организации «ОПОРА» в Житомирской области в Коростене комиссия разрешила избирателям проголосовать до 8.00. Также на участке в Черняховском районе гражданам выдавали бюллетени при отсутствии паспортов. Аналогичная ситуация наблюдалась в Кировоградской области.

«В селе Зороков Черняховского района на участке № 181143 зафиксированы отдельные голосования избирателей без паспортов», — отметил наблюдатель.

Кроме этого, по состоянию на 9.00 на избирательных участках Киевской области были зафиксированы следующие нарушения: задержка в открытии участков, преждевременное открытие сейфа, недостаточное количество бюллетеней, несоответствие помещений участков техническим требованиям, агитация возле помещений УИК и портреты кандидата в президенты в помещениях избирательных участков.

На участке в Броварском районе наблюдатели обнаружили недостаточное количество кабинок для голосования и избирательных ящиков. В то же время в Славутиче на избирательном участке есть лишь одна маленькая урна. Недостаток бюллетеней фиксируют в Броварах и Броварском районе. Также на Полтавщине три УИК получили меньшее количество бюллетеней, чем у них избирателей.

Кроме этого, члены одного из полтавских избирательных участков не пускали избирателя в кабинку для голосования за сумку.

На Волыни «ОПОРА» зафиксировала нарушения, связанные со скрытой агитацией, вероятно, трех кандидатов в президенты.

Напомним, сегодня граждане в течение дня будут голосовать за одного из 39-ти кандидатов на пост главы государства. Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00. Предварительные результаты выборов (экзит-полы) будут обнародованы сразу после завершения голосования. «Ракурс» следит за ходом волеизъявления и установлением результатов первого тура выборов.