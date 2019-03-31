Перші порушення зафіксували спостерігачі на виборах президента

https://racurs.ua/ua/n120103-golosuvannya-bez-pasportiv-nestacha-buleteniv-skrynok-ta-kabinok-pershi-porushennya-zafiksuvaly.html

Ракурс

Перші порушення зафіксували спостерігачі на виборах президента України у неділю, 31 березня. Як повідомляють представники організації «ОПОРА» на Житомирщині у Коростені комісія дозволила виборцям проголосувати до 8.00. Також на дільниці у Черняхівському районі громадянам видавали бюлетені за відсутності паспортів. Аналогічна ситуація спостерігалася на Кіровоградщині.

«У селі Зороків Черняхівського району на дільниці № 181143 зафіксовані непоодинокі голосування виборців без паспортів», — зазначив спостерігач.

Окрім цього, станом на 9.00 на виборчих дільницях Київської області було зафіксовано затримку у відкритті дільниць, передчасне відкриття сейфу, недостатню кількість бюлетенів, невідповідність приміщень дільниць технічним вимогам, агітацію біля приміщень ДВК та портрети кандидата у президенти у приміщеннях виборчих дільниць.

На дільниці у Броварському районі спостерігачі виявили недостатню кількість кабінок для голосування та виборчих скриньок. Водночас у Славутичі на виборчій дільниці є лише одна маленька скринька. Нестачу бюлетенів фіксують у Броварах та Броварському районі. Також на Полтавщині три ДВК отримали меншу кількість бюлетенів, ніж у них виборців.

Окрім цього, члени однієї з полтавських виборчих дільниць не пускали виборця до кабінки для голосування через сумку.

На Волині «ОПОРА» зафіксувала порушення, пов’язані з прихованою агітацією, ймовірно, пов’язаною із трьома кандидатами у президенти.

Нагадаємо, перший тур виборів президента о 8.00 неділі 31 березня стартував в Україні. Сьогодні громадяни впродовж дня голосуватимуть за одного з 39-ти кандидатів на пост глави держави. Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00. «Ракурс» стежить за перебігом волевиявлення та встановленням результатів першого туру виборів.