Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Перші порушення зафіксували спостерігачі на виборах президента

Голосування без паспортів, нестача бюлетенів, скриньок та кабінок: перші порушення на виборах президента (ФОТО)

31 бер 2019, 10:37
999

Перші порушення зафіксували спостерігачі на виборах президента України у неділю, 31 березня. Як повідомляють представники організації «ОПОРА» на Житомирщині у Коростені комісія дозволила виборцям проголосувати до 8.00. Також на дільниці у Черняхівському районі громадянам видавали бюлетені за відсутності паспортів. Аналогічна ситуація спостерігалася на Кіровоградщині.

«У селі Зороків Черняхівського району на дільниці № 181143 зафіксовані непоодинокі голосування виборців без паспортів», — зазначив спостерігач.

Окрім цього, станом на 9.00 на виборчих дільницях Київської області було зафіксовано затримку у відкритті дільниць, передчасне відкриття сейфу, недостатню кількість бюлетенів, невідповідність приміщень дільниць технічним вимогам, агітацію біля приміщень ДВК та портрети кандидата у президенти у приміщеннях виборчих дільниць.

На дільниці у Броварському районі спостерігачі виявили недостатню кількість кабінок для голосування та виборчих скриньок. Водночас у Славутичі на виборчій дільниці є лише одна маленька скринька. Нестачу бюлетенів фіксують у Броварах та Броварському районі. Також на Полтавщині три ДВК отримали меншу кількість бюлетенів, ніж у них виборців.

Нестача скриньок для голосування / Фото: ОПОРА

Окрім цього, члени однієї з полтавських виборчих дільниць не пускали виборця до кабінки для голосування через сумку.

Члени однієї з полтавських дільниць не пускали виборця до кабінки для голосування через сумку / Фото: ОПОРА

На Волині «ОПОРА» зафіксувала порушення, пов’язані з прихованою агітацією, ймовірно, пов’язаною із трьома кандидатами у президенти.

Зачинена дільниця

Нагадаємо, перший тур виборів президента о 8.00 неділі 31 березня стартував в Україні. Сьогодні громадяни впродовж дня голосуватимуть за одного з 39-ти кандидатів на пост глави держави. Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00. «Ракурс» стежить за перебігом волевиявлення та встановленням результатів першого туру виборів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Гриценко проголосував, його дружина Юлія Мостова зникла зі списків виборців (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні, 31 березня, Україна обирає нового президента. Віддав свій голос і кандидат Анатолій Гриценко. А от його дружини у списках не виявилося, хоча, за її словами, днями вона знаходила себе у переліку виборців

Новини України
12:59