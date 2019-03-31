Порушення на виборах президента: КВУ фіксує спроби організації контрольованого голосування

Сьогодні в Україні відбуваються президентські вибори, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n120122-porushennya-na-vyborah-prezydenta-kvu-fiksuie-sproby-organizaciyi-kontrolovanogo-golosuvannya.html

Ракурс

Спостерігачі Комітету виборців України (КВУ) зафіксували у Херсонській області спробу організації контрольованого голосування на сьогоднішніх президентських виборах.

Так, на окрузі № 182 у Херсонській області, біля школи № 53, в котрій розміщені дві дільниці — № 650647 і № 650631, спостерігачі помітили групу людей, які звітували перед невідомою жінкою, котра постійно перебувала на шкільному подвір’ї, про те, як саме проголосували, повідомляє прес-служба КВУ на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Для встановлення особи цієї жінки спостерігачі викликали поліцію.

«Частина громадян, які звітували перед жінкою, називали її керівником та куратором дільниці», — наголошують у КВУ.

Зазначається, що після прохання поліцейського показати паспорт жінка покинула територію школи.

Також зафіксовано низку випадків публікації виборцями фотографій заповнених бюлетенів у соцмережах у групах підтримки певних кандидатів у президенти.

Зокрема, на виборчій дільниці № 051488 було зафіксовано фотографування заповненого бюлетеня одним із виборців, на місце інциденту викликали поліцію.

Крім того, у Сумській області на дільниці № 590961 було виявлено пошкоджену скриньку для голосування, пломба на якій була прикручена болтиком, котрий можна було б легко відкрутити, щоб докласти бюлетенів. За цим інцидентом складено акт порушення.

За інформацією речника Національної поліції, правоохоронці вже отримали 284 заяви та повідомлення, пов’язані з виборами. Здебільшого йдеться про незаконну агітацію, підкуп виборців, пошкодження, фотографування та спробу винесення бюлетенів.

Нагадаємо, раніше спостерігачі фіксували випадки голосування виборців без паспортів.