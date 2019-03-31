Українські вибори: на закордонних дільницях громадяни шикуються в довжелезні черги. Фото: ЮРИЙ КУСМАК

https://racurs.ua/ua/n120121-ukrayinski-vybory-na-zakordonnyh-dilnycyah-gromadyany-shykuutsya-v-dovjelezni-chergy-foto.html

Ракурс

Українські громадяни шикуються в гігантські черги, щоб виконати громадянський обов’язок. У мережі з’явилися фото довгих черг до зарубіжних виборчих дільниць.

Довгі черги були помічені в Берліні, Таллінні, Лісабоні, Парижі, Кракові, Римі та Варшаві. За словами посла України в Чехії Євгена Перебийніса, в Празі черга з виборців розтягнулася на дві вулиці. Про це повідомляє Перебийніс в своєму Twitter.

Всього для українців створили 101 виборчу дільницю. Громадяни України голосують в 72 країнах світу.

Зазначимо, що голосування на першій ділянці (Австралія) вже закінчилося. Останніми будуть голосувати українці в Сан-Франциско. Там голосування завершиться о 6 ранку 1 квітня за київським часом.