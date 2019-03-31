Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Українські вибори: на закордонних дільницях громадяни шикуються в довжелезні черги. Фото: ЮРИЙ КУСМАК

Українські вибори: на закордонних дільницях громадяни шикуються в довжелезні черги (ФОТО)

31 бер 2019, 15:27
999

Українські громадяни шикуються в гігантські черги, щоб виконати громадянський обов’язок. У мережі з’явилися фото довгих черг до зарубіжних виборчих дільниць.

Довгі черги були помічені в Берліні, Таллінні, Лісабоні, Парижі, Кракові, Римі та Варшаві. За словами посла України в Чехії Євгена Перебийніса, в Празі черга з виборців розтягнулася на дві вулиці. Про це повідомляє Перебийніс в своєму Twitter.

Черга українських виборців у Берліні. Фото: Андрій Мельник

Черга українських виборців у Варшаві. Фото: Рух Чесно

Черга українських виборців у Празі. Фото: Рух Чесно

Всього для українців створили 101 виборчу дільницю. Громадяни України голосують в 72 країнах світу.

Зазначимо, що голосування на першій ділянці (Австралія) вже закінчилося. Останніми будуть голосувати українці в Сан-Франциско. Там голосування завершиться о 6 ранку 1 квітня за київським часом.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Не стали чекати завершення виборів: на одній з дільниць Одещини зафіксували дочасне заповнення протоколу про підрахунок голосів (ФОТО)

На дільниці в селі Мирне Біляївського району Одеської області спостерігач зафіксував факт дочасного заповнення протоколу про підрахунок голосів виборців

Новини України
17:56

Дружина Гриценка проголосувала з другої спроби

Українці обирають нового президента. Дружина одного з кандидатів Анатолія Гриценка не змогла проголосувати, прибувши вранці на виборчу дільницю, оскільки член дільничної виборчої комісії не знайшов її у списках виборців. Згодом їй це все ж вдалося

Новини України
14:45