Украинские выборы: на зарубежных участках граждане выстраиваются в огромные очереди. Фото: ЮРИЙ КУСМАК

https://racurs.ua/n120121-ukrainskie-vybory-na-zarubejnyh-uchastkah-grajdane-vystraivautsya-v-ogromnye-ocheredi-foto.html

Ракурс

Украинские граждане выстраиваются в гигантские очереди, чтобы исполнить гражданский долг. В сети появились фото длинных очередей к зарубежным избирательным участкам.

Длинные очереди были замечены в Берлине, Таллине, Лиссабоне, Париже, Кракове, Риме и Варшаве. По словам посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса, в Праге очередь из избирателей растянулась на две улицы. Об этом сообщает Перебийнис в своем Twitter.

Всего для украинцев создали 101 избирательный участок. Граждане Украины голосуют в 72 странах мира.

Отметим, что голосование на первом участке (Австралия) уже закончилось. Последними будут голосовать украинцы в Сан-Франциско. Там голосование завершится в 6 утра 1 апреля по киевскому времени.