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Украинские выборы: на зарубежных участках граждане выстраиваются в огромные очереди. Фото: ЮРИЙ КУСМАК

Украинские выборы: на зарубежных участках граждане выстраиваются в огромные очереди (ФОТО)

31 мар 2019, 15:27
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Украинские граждане выстраиваются в гигантские очереди, чтобы исполнить гражданский долг. В сети появились фото длинных очередей к зарубежным избирательным участкам.

Длинные очереди были замечены в Берлине, Таллине, Лиссабоне, Париже, Кракове, Риме и Варшаве. По словам посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса, в Праге очередь из избирателей растянулась на две улицы. Об этом сообщает Перебийнис в своем Twitter.

Очередь украинских избирателей в Праге. Фото: Рух Чесно

Очередь из украинских избирателей в Варшаве

Очередь украинских избирателей в Берлине. Фото: Andrij Melnyk

Всего для украинцев создали 101 избирательный участок. Граждане Украины голосуют в 72 странах мира.

Отметим, что голосование на первом участке (Австралия) уже закончилось. Последними будут голосовать украинцы в Сан-Франциско. Там голосование завершится в 6 утра 1 апреля по киевскому времени.

Источник: Ракурс


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