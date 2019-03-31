Женщина родила в Киеве на избирательном участке. Фото: Украина Online

https://racurs.ua/n120120-jitelnica-kieva-progolosovala-i-rodila-na-uchastke.html

Ракурс

На избирательном участке в Киеве родила девушка. В день выборов на одном из подольских избирательных участков на свет появилась девочка.

В избирательном участке на Подоле, который расположен в здании родильного дома, родила избирательница, об этом на своей странице в соцсети Facebook написала журналист Рена Назарова.

По словам Назаровой, роженица успела выполнить свой гражданский долг и проголосовала.

В то же время УНН сообщают, что роды произошли перед самым голосованием на выборах: сначала женщина родила младенца, а потом в своем же роддоме и проголосовала.

Напомним, сегодня, 31 марта украинцы выбирают президента страны. Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00. Граждане Украины выбирают будущего президента страны из 39 кандидатов.