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Жена Гриценко проголосовала со второй попытки. Фото: 24tv.ua

Жена Гриценко проголосовала со второй попытки

31 мар 2019, 14:45
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Юлия Мостовая, супруга кандидата в президенты Анатолия Гриценко, смогла проголосовать со второй попытки: сначала на избирательном участке женщине сообщили, что ее нет в списках избирателей. Впоследствии оказалось, что член участковой избирательной комиссии (УИК) ошибся.

«Была ошибка на УИК: член УИК не смог найти в списках Юлию Мостовую. Но все уже хорошо, ее нашли в списках и она проголосовала», — сообщила в комментарии движению ЧЕСТНО пресс-секретарь Кристина Бондаренко.

В Центризбиркоме также отреагировали на ситуацию, заявив, что Мостовая была внесена в списки избирателей под номером 1269 на участке № 800017 в Киеве. В ЦИК отметили, что, возможно, были «какие-то неточности».

Ранее сообщалось, что жена Гриценко не смогла проголосовать, прибыв на участок вместе с мужем, поскольку ее не оказалось в списках избирателей.

Сегодня в Украине выбирают нового президента. Голосование стартовало в 8.00 и завершится в 20.00. В бюллетенях указаны фамилии 39-ти кандидатов в президенты, но двое из них — Сергей Тарута и Александр Мороз снялись с выборов.

Источник: Ракурс


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Жена Гриценко проголосовала со второй попытки

Украинцы выбирают нового президента. Жена одного из кандидатов Анатолия Гриценко не смогла проголосовать, прибыв утром на избирательный участок, поскольку член избиркома не нашел ее в списках избирателей. Позже ей это все же удалось

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