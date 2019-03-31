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Гриценко проголосовал, его супруга Юлия Мостовая исчезла из списков избирателей. Фото: Честно

Гриценко проголосовал, его супруга Юлия Мостовая исчезла из списков избирателей (ФОТО, ВИДЕО)

31 мар 2019, 12:59
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Анатолий Гриценко проголосовал на выборах президента Украины. Лидер «Гражданской позиции», который также участвует в гонке за кресло главы государства, посетил избирательный участок вместе с женой — главным редактором «Зеркала недели» Юлией Мостовой. Однако ее в списках избирателей не оказалось.

Анатолий Гриценко проголосовал на выборах президента Украины. Фото: Честно

Супруги должны были голосовать на участке в Голосеевском районе столицы. Кандидату в президенты удалось это сделать, а вот его жена отдать свой голос не смогла.

Мостовая заявила, что более 40 лет проживает по одному адресу, голосует на этом избирательном участке с 18 лет и на днях находила себя в списках избирателей.

Позже в Центризбиркоме отреагировали на ситуацию, заявив, что Мостовая есть в списках избирателей участка № 800017 в Голосеевском районе, поэтому она может прийти и проголосовать.

«Мы установили, что она есть в списке под номером 1269. Возможно, там есть какие-то неточности, но она в списках есть», — заверили в ЦИК.

Как сообщает движение ЧЕСТНО, на этом же избирательном участке в Голосеевском районе один из избирателей тоже не нашел себя в списках. Он обратился в правоохранительные органы, чтобы подать соответствующее заявление.

Сегодня украинцы выбирают нового президента. Голосование в Украине началось в 8.00 и завершится в 20.00. В избирательных бюллетенях указаны фамилии 39-ти кандидатов на пост главы государства, но двое из них — Сергей Тарута и Александр Мороз выбыли из гонки.

Действующий президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей уже проголосовал на одном из столичных участков.

Источник: Ракурс


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