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Гриценко проголосував, його дружина Юлія Мостова зникла зі списків виборців. Фото: Чесно

Гриценко проголосував, його дружина Юлія Мостова зникла зі списків виборців (ФОТО, ВІДЕО)

31 бер 2019, 12:59
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Анатолій Гриценко проголосував на виборах президента України. Лідер «Громадянської позиції», який також бере участь у перегонах за крісло глави держави, завітав на виборчу дільницю разом із дружиною — головним редактором «Дзеркала тижня» Юлією Мостовою. Однак її у списках виборців не виявилося.

Анатолій Гриценко проголосував на виборах президента України. Фото: Чесно

Подружжя мало голосувати на дільниці в Голосіївському районі столиці. Кандидату в президенти вдалося це зробити, а от його дружина віддати свій голос не змогла.

Мостова заявила, що понад 40 років мешкає за однією адресою, голосує на цій виборчій дільниці з 18 років і днями знаходила себе у списках виборців.

Як повідомив рух ЧЕСНО, на цій же дільниці в Голосіївському районі один із виборців також не знайшов себе у списках. Він звернувся до правоохоронців, аби написати відповідну заяву.

Сьогодні українці обирають нового президента. Голосування в Україні стартувало о 8.00 і завершиться о 20.00. У виборчих бюлетенях вказано прізвища 39-ти кандидатів на пост глави держави, але двоє з них — Сергій Тарута й Олександр Мороз вибули з перегонів.

Чинний президент України Петро Порошенко разом із сім'єю вже проголосував на одній зі столичних дільниць.

Джерело: Ракурс


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Гриценко проголосував, його дружина Юлія Мостова зникла зі списків виборців (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні, 31 березня, Україна обирає нового президента. Віддав свій голос і кандидат Анатолій Гриценко. А от його дружини у списках не виявилося, хоча, за її словами, днями вона знаходила себе у переліку виборців

Новини України
12:59