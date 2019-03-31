У секторі Газа чотири особи загинули і сотні отримали поранення. Фото: sinarharia

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Ракурс

У секторі Газа загинули четверо палестинців і ще сотні отримали поранення в результаті зіткнень. На кордоні спірної території десятки тисяч демонстрантів влаштували масовий протест, проте перемир’я між Ізраїлем і Газою зберігається.

Із сектора Газа було випущено п’ять ракет, в зв’язку з чим ізраїльська сторона відповіла стріляниною з танків по військовим посадам ХАМАСу сьогодні рано вранці. За даними Міністерства охорони здоров’я в Газі, внаслідок обстрілу загинули троє 17-річних палестинців і один хлопець помер напередодні. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 316 жителів Гази. Про це повідомляє видання AFP.

Тисячі демонстрантів зібралися, щоб відзначити річницю масових протестів, в результаті яких загинули близько 200 палестинців і солдатів Ізраїлю. Світова спільнота побоювалася, що нова акція призведе до багатьох жертв, але масштабного кровопролиття вдалося уникнути.

Ізраїльська сторона розмістила уздовж кордону кілька тисяч військових, щоб запобігти можливому насильство. Все почалося в п’ятницю ввечері, коли невеликі групи палестинців намагалися зламати паркан на кордоні і жбурляли гранати, але ізраїльські військові використали сльозоточивий газ для розгону демонстрантів.

Зазначимо, що з початку протестів в Газі було вбито щонайменше 50 палестинських дітей.

Як раніше повідомляв «Ракурс», палестинці зібралися біля кордону Ізраїлю, щоб провести акцію «Марш мільйонів». Під час демонстрації вони кидали в військових камені і підривали гранати.