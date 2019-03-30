Заворушення в секторі Газа: на кордоні зібралися 20 тис. палестинців. Фото: Middle East Eye

https://racurs.ua/ua/n120076-zavorushennya-v-sektori-gaza-na-kordoni-zibralysya-20-tys-palestynciv.html

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На кордоні спірного сектору Газа зібралися 20 тис. палестинців, серед яких бойовики і учасники «Маршу мільйонів». У МОЗ Палестини стверджують, що сьогодні через стрілянину ізраїльської сторони загинув 20-річний палестинець.

Згідно з останніми даними, демонстранти зібралися далеко від паркану безпеки, кидають гранати і палять шини. Заворушення поновилися увечері в п’ятницю, хоча раніше арабські ЗМІ передавали, що палестинці планували не влаштовувати акції в «День Землі». Про це повідомляють «Новини Ізраїлю».

Палестинці почали збиратися близько 20.30 за місцевим часом і вже через півгодини їх налічувалося близько 200 осіб. Учасники акції кидали гранати і агресивно себе поводили біля прикордонного паркану. У зв’язку з такою активністю Ізраїль обстріляв блокпост бійців ХАМАСу. Палестинська сторона, в свою чергу, стверджує, що удар був нанесений по позиціях «нічних бригад».

Сьогодні вранці Армія оборони Ізраїлю намагалася розігнати демонстрантів, але не досягла успіху. Вже о 13.00 кількість учасників акції зросла до 5 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі семеро осіб були поранені вибухом ракети із сектору Газа. Найважчі поранення отримала 50-річна жінка. Решта шістеро осіб, включаючи немовля, отримали легкі травми.