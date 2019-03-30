Беспорядки в секторе Газа: на границе собрались 20 тыс. палестинцев. Фото: Middle East Eye

https://racurs.ua/n120076-besporyadki-v-sektore-gaza-na-granice-sobralis-20-tys-palestincev.html

Ракурс

На границе спорного сектора Газа собрались 20 тыс. палестинцев, среди которых боевики и участники «Марша миллионов». В Минздраве Палестины утверждают, что сегодня из-за стрельбы израильской стороны погиб 20-летний палестинец.

Согласно последним данным, демонстранты собрались вдали от забора безопасности, швыряют гранаты и жгут покрышки. Беспорядки возобновились вечером в пятницу, хотя ранее арабские СМИ передавали, что палестинцы планировали не устраивать акции в «День Земли». Об этом сообщают «Новости Израиля».

Палестинцы начали собираться около 20.30 по местному времени и уже через полчаса их насчитывалось около 200 человек. Участники акции бросали гранаты и агрессивно себя вели возле пограничного забора. В связи с такой активностью Израиль обстрелял блокпост бойцов ХАМАСа. Палестинская сторона, в свою очередь, утверждает, что удар был нанесен по позициям «ночных бригад».

Сегодня утром Армия обороны Израиля пыталась разогнать демонстрантов, но не преуспела. Уже к 13.00 количество участников акции возросло до 5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Израиле семь человек были ранены взрывом ракеты из сектора Газа. Самые тяжелые ранения получила 50-летняя женщина. Остальные шесть человек, включая младенца, получили легкие травмы.