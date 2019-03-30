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Ракурс
Арест крымских татар: Евросоюз потребовал прекратить нарушать права человека. Фото: ТСН

Арест крымских татар: Евросоюз потребовал прекратить нарушать права человека

30 мар 2019, 13:58
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Европейский Союз (ЕС) отреагировал на массовый арест крымских татар на аннексированном полуострове. Пресс-секретарь ЕС Майя Косьянчич потребовала прекратить нарушать права человека и освободить незаконно арестованных украинцев.

В Евросоюзе подчеркнули, что не признают соблюдение российского законодательства на полуострове Крым, а значит обвинения в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир», которая запрещена в России, не могут быть законными. Об этом сообщается в заявлении Косьянчич, которое имеется у издания «Европейская правда».

Массовые обыски и задержания, полагают в ЕС, являются реакцией на мирную акцию крымских татар против оккупации Крыма Россией. Согласно докладу Верховного комиссара ООН по правам человека, крымских татар преследуют под предлогом экстремизма и терроризма. В связи с этим ЕС требует, чтобы Россия остановила дискриминацию в отношении крымских татар и позволила им пользоваться основными свободами и правами человека.

Как известно, 27 и 28 марта на аннексированном полуострове российские силовики провели массовые обыски и задержания крымских активистов. В результате 23 человека были задержаны, а суд, который находится под контролем РФ, отправил крымчан в изолятор до 15 мая.

Как ранее сообщал «Ракурс», задержанных крымчан тайно вывезли в Ростов. Сотрудники государственных органов снабжают адвокатов и правозащитников противоречивой информацией, а руководитель следственной группы уехал в Москву.


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