Погода в Украине 31 марта: синоптики обещают тепло и солнце. Фото: Sputnik

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Погода в Украине 31 марта будет теплой и солнечной. На всей территории Украины не будет осадков.

Столбики термометров поднимутся до 13−15° тепла днем, а ветер будет северо-западный со скоростью 3−8 м/с, сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Киеве 31 марта будет солнечной, осадки не предвидятся. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3° до 5° выше нуля, а днем ​​поднимется до 14−16° тепла.

В Львове 31 марта будет солнечно и тепло. Столбики термометров ночью покажут 2−4° тепла, а днем ​​- 14−16° выше нуля.

Погода в Днепре завтра будет теплой, осадки не ожидаются. Ночью будет прохладно, температура воздуха будет колебаться от 3° до 5° тепла. Днем температура поднимется до 13−15° тепла.

В Харькове 31 марта синоптики прогнозируют теплую погоду. Столбики термометров ночью опустятся до 3−5° тепла, а днем ​​потеплеет до 12−14° выше нуля.

Погода в Одессе завтра будет солнечной. Температура воздуха ночью опустится до 3−5° выше нуля, а днем ​​поднимется до 13−15° тепла.

Геомагнитная обстановка в Киеве 31 марта ожидается неспокойная. В первой половине дня обещают слабые магнитные бури, а затем небольшие возмущения магнитосферы Земли.

Ранее сообщалось, что сегодня в восточных областях ночью ожидается мокрый снег.