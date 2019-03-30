«Час Земли»: в Киеве отключат освещение Лавры и монумента «Родина-Мать». Фото: Укринформ

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Ракурс

Киев отметит масштабную всемирную акцию «Час Земли» и отключит освещение ряда столичных объектов. Сегодня вечером в 20.30 столица присоединится к природоохранной акции от Всемирного фонда природы (WWF).

Без освещения оставят Пешеходный мост через Днепр, Киево-Печерскую Лавру, монумент «Родина-Мать», колокольни Михайловского монастыря, Софиевский собор, здание Министерства иностранных дел, флагшток на Майдане Независимости и прочие объекты. Об этом сообщают в пресс-службе КП «Киевгорсвет».

В этом году тема акции посвящена связи с планетой, которую необходимо восстановить. Слоган «Часа Земли» в этом году звучит как «Слови связь с Землей».

Ожидается, что к всемирной природоохранной акции сегодня присоединятся тысячи городов мира, отключат освещение зданий и памятников, а затем выйдут на флешмобы.

Акция «Час Земли» традиционно проводится в последнюю субботу марта. Все участники должны на один час отключить свет, чтобы стимулировать интерес к проблеме охраны природы. Акция стартовала в 2005 году в Австралии, но свое название она получила только в следующем году.

В 2007 году в Австралии к «Часу Земли» присоединились 2,2 млн человек, а в 2008 году она охватила 35 государств по всему миру.

Как ранее сообщал «Ракурс», из-за влияния человечества на природу исчезло около 60% животных на планете.