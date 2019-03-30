«Година Землі»: в Києві відключать освітлення Лаври і монументу «Батьківщина-Мати». Фото: Укринформ

https://racurs.ua/ua/n120073-godyna-zemli-v-kyievi-vidkluchat-osvitlennya-lavry-i-monumentu-batkivschyna-maty.html

Ракурс

Київ відзначить масштабну всесвітню акцію «Година Землі» і відключить освітлення низки столичних об'єктів. Сьогодні ввечері о 20.30 столиця приєднається до природоохоронної акції від Всесвітнього фонду природи (WWF).

Без освітлення залишать Пішохідний міст через Дніпро, Києво-Печерську Лавру, монумент «Батьківщина-Мати», дзвіниці Михайлівського монастиря, Софіївський собор, будівлю Міністерства закордонних справ, флагшток на Майдані Незалежності та інші об'єкти. Про це повідомляють в прес-службі КП «Київміськсвітло».

Цього року тема акції присвячена зв’язку з планетою, який необхідно відновити. Слоган «Години Землі» в цьому році звучить як «Злови зв’язок із Землею».

Очікується, що до всесвітньої природоохоронної акції сьогодні приєднаються тисячі міст світу, відключать освітлення будівель і пам’ятників, а потім вийдуть на флешмоби.

Акція «Година Землі» традиційно проводиться в останню суботу березня. Всі учасники повинні на одну годину вимкнути світло, щоб стимулювати інтерес до проблеми охорони природи. Акція стартувала в 2005 році в Австралії, але свою назву вона отримала тільки наступного року.

У 2007 році в Австралії до «Години Землі» приєдналися 2,2 млн осіб, а в 2008 році вона охопила 35 держав по всьому світу.

Як раніше повідомляв «Ракурс», через вплив людства на природу зникло близько 60% тварин на планеті.