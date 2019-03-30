Будинок, від вибуху в якому загинули 39 осіб, визнали в РФ придатним для проживання. Фото: Известия

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У Росії житловий будинок, в якому 31 грудня від вибуху загинули 39 осіб, визнали придатним для проживання. Місцева влада Челябінської області запропонувала громадянам повернутися до своїх квартир з 1 квітня поточного року. Між іншим, будівельні роботи закінчаться тільки наприкінці червня.

На початку квітня з периметра будинку знімуть охорону. Весь цей час в під’їзді, що обвалився, проводять косметичний ремонт, після якого планують розпочати роботи на торцевих частинах будинку. У проект по реконструкції також входить благоустрій території. Рішення приймав в. о. губернатора Магнітогорська Олексій Текслер. Про це повідомляє видання Lenta.ru.

Тим жителям, які не планують повертатися в невідремонтований будинок, влада виплатить компенсацію коштів на оренду житла. Також виплати отримають ті, хто вирішили не повертатися в будинок, в якому загинули десятки людей.

Трагічний інцидент стався вранці напередодні Нового року, а рятувальну операцію змогли завершити тільки 3 січня. Згідно з офіційною інформацією, в будинку вибухнув побутовий газ. Версію теракту правоохоронці категорично відкидають.

Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області днями вибухнув приватний будинок. Згідно з даними рятувальників, вибуховою хвилею було пошкоджено ще три сусідні будинки. Господар оселі перебуває в лікарні, лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий.