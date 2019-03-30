Дом, от взрыва в котором погибли 39 человек, признали в РФ пригодным для проживания. Фото: Известия

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В России жилой дом, в котором 31 декабря от взрыва погибли 39 человек, признали пригодным для проживания. Местные власти Челябинской области предложили гражданам вернуться в свои квартиры с 1 апреля текущего года. Между прочим, строительные работы закончатся только в конце июня.

В начале апреля с периметра дома снимут охрану. Все это время в обрушившемся подъезде проводят косметический ремонт, после которого планируют начать работы на торцевых частях дома. В проект по реконструкции также входит благоустройство территории. Решение принимал и. о. губернатора Магнитогорска Алексей Текслер. Об этом сообщает издание Lenta.ru.

Тем жителям, которые не планируют возвращаться в неотремонтированный дом, власти выплатят компенсацию средств на аренду жилья. Также выплаты получат те, кто решили не возвращаться в дом, в котором погибли десятки людей.

Трагический инцидент произошел утром накануне Нового года, а спасательную операцию смогли завершить только 3 января. Согласно официальной информации, в доме взорвался бытовой газ. Версию теракта правоохранители категорически отвергают.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области на днях взорвался частный дом. Согласно данным спасателей, взрывной волной были повреждены еще три соседних дома. Хозяин жилища находится в больнице, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.