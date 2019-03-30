Военные США возвращаются к стратегии времен холодной войны. Фото: Stars and Stripes

https://racurs.ua/n120071-voennye-ssha-vozvraschautsya-k-strategii-vremen-holodnoy-voyny.html

Ракурс

В США военные возвращаются к стратегии быстрого развертывания войск в Европе, которую использовали во время холодной войны. Вашингтон отдал распоряжение освоить навыки динамического применения силы.

Новая стратегия Пентагона предполагает, что вооруженные силы удерживают противников непредсказуемыми движениями войск. Ранее такие маневры были главной особенностью в противодействии Советскому Союзу. Об этом сообщает официальная газета министерства обороны США Stars and Stripes.

Так, 11 марта пехотинцы в штате Техас получили приказ о быстром развертывании бригады в западной Польше. Через неделю полторы тысячи военных находились на месте.

Заместитель командующего армией Национальной гвардии армии США в Европе Джон Гронски рассказал, что эту стратегию будут использовать на регулярной основе. Ожидается, что непредсказуемые маневры повысят уровень национальной безопасности США.

На территории Европы количество военных постоянно увеличивается с 2014 года из-за военного вмешательства России в Украину. Агрессия РФ вызвала тревогу у европейцев и привело к укреплению восточного фланга НАТО. Армия США возглавила большую часть этих превентивных мер.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Польше планируют построить хранилище для американской военной техники. Объект необходим для укрепления военного присутствия США в Польше. Кроме того, похожие военные базы построят на территории Германии, Бельгии и Нидерландов для возможности быстрого развертывания американских войск в Европе.