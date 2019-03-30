Совет ОБСЕ продлил миссию в Украине еще на год и призвал к поддержке наблюдателей. Фото: UA

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Ракурс

Совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продлил Специальную мониторинговую миссию (СММ) в Украине еще на год. Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак призвал украинскую сторону продолжить поддерживать национальный персонал и международных наблюдателей.

Лайчак напомнил, что СММ продолжается вот уже пять лет и ее сотрудники работают над предотвращением эскалации конфликта. Председатель отметил, что все сотрудники работают в сложных условиях и заслуживают всяческую поддержку международного сообщества. Об этом сегодня сообщается в рапорте организации.

Представители миссии уполномочены устанавливать акты вероятных нарушений принципов ОБСЕ на всей территории Украины. Все зафиксированные инциденты сотрудники передают напрямую в Организацию.

Как ранее сообщал «Ракурс», на Донбассе боевики обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ. Наемники пытались попасть в дрон из крупнокалиберного пулемета и выпустили по меньшей мере 14 очередей. Однако, боевики не смогли попасть в беспилотник и он не получил повреждения. В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заверили, что заранее предупредили сепаратистов о полете беспилотника в этом районе.