Беспилотник ОБСЕ обстреляли пророссийские наемники. Фото: Главком

https://racurs.ua/n119910-boeviki-lnr-obstrelyali-bespilotnik-missii-obse.html

Ракурс

Беспилотник ОБСЕ на Донбассе был обстрелян боевиками незаконных вооруженных формирований, которые контролируются Российской Федерацией.

В дрон дальнего радиуса действия наемники пытались попасть из крупнокалиберного пулемета, выпустили по меньшей мере 14 очередей. Инцидент произошел в 3 км к юго-востоку от населенного пункта Долгое, что на неподконтрольной правительству территории Луганской области. Об этом 26 марта сообщается в заявлении СММ ОБСЕ.

Отмечается, что во время инцидента БПЛА пролетал на высоте примерно 2 тыс. 500 м. Боевики не сумели попасть в дрон, поэтому он не получил повреждений. В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заверили, что заранее предупредили сепаратистов о полете беспилотника в заданном районе.

Напомним, 19 марта бойцы Вооруженных сил Украины сбили ударный дрон пророссийских боевиков на донецком направлении. Сначала беспилотник «заглушили» средствами радиоэлектронной борьбы. Когда он потерял управляемость, украинские военные огнем из стрелкового оружия попали в него и повредили.