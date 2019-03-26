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Безпілотник ОБСЄ обстріляли проросійські найманці. Фото: Главком

Бойовики ЛНР обстріляли безпілотник місії ОБСЄ

26 бер 2019, 18:24
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Безпілотник ОБСЄ на Донбасі був обстріляний бойовиками незаконних збройних формувань, які контролюються Російської Федерацією.

У дрон дальнього радіусу дії найманці намагалися поцілити з великокаліберного кулемета, випустили щонайменше 14 черг. Інцидент трапився за 3 км на південний схід від населеного пункту Довге, що на непідконтрольній уряду території Луганської області. Про це 26 березня повідомляється у заяві СММ ОБСЄ.

Зазначається, що під час інциденту БПЛА пролітав на висоті приблизно 2 тис. 500 м. Бойовики не зуміли поцілити в дрона, тож він не зазнав ушкоджень. В Організації з безпеки і співробітництва в Європі запевнили, що заздалегідь попередили сепаратистів про політ безпілотника в заданому районі.

Нагадаємо, 19 березня бійці Збройних сил України збили ударний дрон проросійських бойовиків на донецькому напрямку. Спочатку безпілотник «заглушили» засобами радіоелектронної боротьби. Коли він втратив керованість, українські військові вогнем зі стрілецької зброї влучили у нього і пошкодили.

Джерело: Ракурс


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