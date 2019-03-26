Коннор Криг у гигантского корневища поваленного дерева / Фото: RACQ LifeFlight Rescue

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Невероятная история спасения произошла в Австралии: 12-летний мальчик Коннор Криг приехал к своим родственникам, чтобы помочь расчистить территорию после сильного шторма. Парень играл у гигантского корневища поваленного дерева. В один момент дерево внезапно поднялось и «вернулось» на место, накрыв ребенка.

Инцидент произошел в прошлом году близ городка Кингарой, расположенного к юго-западу от австралийского Брисбена. Недавно Коннора Крига выписали из больницы и он познакомился с врачами, которые первыми прибыли на вызов, пишет abc.net.au.

«Я сказала Коннору, что мы поедем к дедушке и бабушке и поможем очистить их территорию после шторма», — рассказывает мама Коннора Даниэль Майлз.

Она вспоминает, как услышала крик, а когда оглянулась — увидела двух других детей, но не Коннора.

«Мы быстро подбежали. Дерево снова стояло и Коннор был в ловушке. Невозможно описать этот ужас», — говорит Даниэль Майлз.

Семье удалось самостоятельно освободить Коннора: с помощью трактора и цепей они подняли корневище дерева и вытащили мальчика. Он был без сознания.

Ребенок получил сложные внутренние травмы, ему потребовалась полная реконструкция дыхательных путей. Врачи диагностировали у Коннора сломанную бедренную кость, восемь сломанных ребер, серьезные проблемы с работой легких и сердца. Мальчика госпитализировали в больницу Квинсленда. Сейчас он почти полностью восстановился и недавно познакомился с фельдшерами LifeFlight, которые спасли его жизнь.

Опытный лесник из Квинсленда Курт Браун отмечает, что иногда случаются ситуации, когда корневище поваленных деревьев, особенно во время срезки, возвращается в корневое отверстие.

«Это, безусловно, необычно, но такое случается», — добавил Браун.

Примеры того, как дерево может вернуться в корневое отверстие: