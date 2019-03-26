Бойцов УПА признали участниками боевых действий. Фото: prolviv.com

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Главной новостью дня можно считать вступление в силу закона, который предусматривает признание представителей Украинской повстанческой армии участниками боевых действий. Документ вносит правки в закон «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты». С сегодняшнего дня участниками боевых действий в Украине признаны лица, которые в течение XX ст. участвовали во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в составе ряда вооруженных формирований. В частности, под действие закона попадают бойцы Украинской повстанческой армии (УПА), Организации украинских националистов (ОУН) и «Карпатской сечи».

В Соединенных Штатах Америки Пентагон выделил 1 млрд долл. на строительство стены на американо-мексиканской границе. Соответствующее распоряжение подписал и. о. министра обороны США Патрик Шанахан. Эти деньги пойдут на сооружение участка длиной 91 км. Высота стены составит 5,5 м. Этих денег все же не хватит для завершения всего проекта, поскольку по подсчетам президента Дональда Трампа стоимость стены составляет 8 млрд долл.

Между тем в Украине к концу подбегает предвыборная компания участников нынешних выборов президента Украины. Оказалось, что только официально политики не пожалели на предвыборную кампанию 1 млрд 273 млн грн. Большинство этих средств были потрачены на рекламу и публикации в средствах массовой информации. На рекламу в СМИ больше всего потратили действующий глава государства Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и кандидат от «Оппозиционного блока — Партии мира и развития» Александр Вилкул.

Тем временем в правительстве отчитались о пенсионных выплатах и монетизации субсидий. В Кабмине отметили, что средняя пенсия с начала 2019 года увеличилась на 500 грн и на начало марта составляла 3 тыс. 33 грн. А Пенсионный фонд отчитался, что 25 марта завершил выплачивать денежную субсидию пенсионерам за февраль.

В Киеве неизвестные с оружием напали на приемную народного депутата Борислава Березы. Охрана политика преследовала злоумышленников, но те смогли скрыться на черном джипе. Инцидентом занимается Национальная полиция, а сам депутат связывает нападение со своей деятельностью против нелегального бизнеса.